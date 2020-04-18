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Rusya’da bilim insanları koronavirüs için antikor testi geliştirdi

19 Nisan 2020

Rusya’da bilim insanları, vatandaşların yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamaya yarayacak antikor testi geliştirdi. Bu test sayesinde kanında yüksek oranda antikor olduğu belirlenen kişiler, bunları ağır Kovid-19 hastalarının iyileşmesi için bağışlayabiliyor.

Rusya Ulusal Hematoloji Araştırmaları Merkezi’nin (NMİTS) İmmünoloji Laboratuvarı’nın başkanı Grigoriy Yefimov, insanların Kovid-19 hastalığına bağışıklığı olup olmadığının anlaşılması için bir test sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

Yefimov, “Test hem hasta olup bunu atlatmış olanların hem de vücudunda yüksek oranda antikor üretmiş olan kişilerin belirlenmesine yardımcı olacak” dedi.

Söz konusu kişilerin plazma donör olarak ağır hastalara kendi antikorlarını bağışlayabileceğini belirten Yefimov, “Donörlerin birçoğunun kanında antikor seviyesinin bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz ve bunun onları yeniden hastalanmaktan koruyacağını umuyoruz” diye ekledi.

Bazı kişilerin Kovid-19 hastalığını herhangi bir semptom göstermeden geçirdikleri düşünülürse, antikor testlerinin ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Bu sayede kanında antikor olup olmadığından emin olunmayan kişilerin de dönor olarak başka hastaların iyileşmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.



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