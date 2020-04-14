Manchester United’ın en kötü günü

Dünya futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Manchester United 5 Mart 1878’de kuruldu. Savaşlar, ekonomik imkanlar, sportif performans derken Manchester United tarihinde ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası’na 1957 yılında katıldı.

Aynı zamanda ManU, Şampiyon Kulüpler Kupası’na katılan ilk İngiliz takım olma unvanını da elde etti. Ancak bir yıl sonra United, 1958 yılında büyük bir facia yaşadı.



Devler arenasında ilk senesinde başarılı olamayan Mancester United, 1958 yılında turnuvada büyük işler yapmaya kararlıydı. Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finalinde Kızılyıldız ile eşleşti.

United, 1957-58 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Kızılyıldız’ı İngiltere’deki ilk maçta 2-1 mağlup etmişti. İkinci maçta rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan “Kırmızı Şeytanlar”, kupada yarı finale yükselmişti.

Olay nasıl gerçekleşti?

United kafilesi maçın ardından yola çıktı. İngiltere’ye dönmek için Belgrad’dan havalanan takım kafilesi ve gazetecilerin de yer aldığı uçak, yakıt ikmali için Münih’e inmişti.

Münih’ten tekrar havalanmak için ilk iki denemesinde başarısız olan uçak, üçüncü denemesinde yeterli hıza ulaşamayınca bariyerlere çarparak düşmüştü.

Münih’te meydana gelen uçak kazasında 8’i Machester United oyuncusu 23 kişi yaşamını yitirmiştir.

Kazada, İngiltere Milli Takımı ve Manchester United kaptanı Roger Byrne (28), Mark Jones (24), Geoff Bent (25), Eddie Colman (21), Tommy Taylor (26), David Pegg (22), Liam Whelan (22) ve Duncan Edwards (21) hayatını kaybetmişti.



Kazada hayatını kaybeden oyunculara Teknik Direktör Matt Busby’den dolayı “Busby Babes” denildi.

Kazadan yaralı kurtulan takımın kalecisi Harry Gregg, teknik direktör Matt Busby’nin yanı sıra bir yolcuyla bebeğini uçaktan çıkarmayı başarmıştı. 9 hafta sonra taburcu olan Busby, kalan maçlarına PAF takımı oyuncularıyla çıkmış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı. Manchester ekibi, Avrupa kupasında ise yarı final ilk maçında Milan’ı 2-1 yendi ancak rövanş mücadelesini 4-0 kaybederek elenmişti.