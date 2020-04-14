DünyaSpor

Manchester United’ın en kötü günü

Spor Dünyası’nda Trajik Olaylar Yazı Dizisi - 2

14 Nisan 2020

Dünya futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Manchester United 5 Mart 1878’de kuruldu. Savaşlar, ekonomik imkanlar, sportif performans derken Manchester United tarihinde ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası’na 1957 yılında katıldı.

Aynı zamanda ManU, Şampiyon Kulüpler Kupası’na katılan ilk İngiliz takım olma unvanını da elde etti. Ancak bir yıl sonra United, 1958 yılında büyük bir facia yaşadı.


Devler arenasında ilk senesinde başarılı olamayan Mancester United, 1958 yılında turnuvada büyük işler yapmaya kararlıydı. Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finalinde Kızılyıldız ile eşleşti.

United, 1957-58 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda eşleştiği Kızılyıldız’ı İngiltere’deki ilk maçta 2-1 mağlup etmişti. İkinci maçta rakibiyle deplasmanda 3-3 berabere kalan “Kırmızı Şeytanlar”, kupada yarı finale yükselmişti.

 Olay nasıl gerçekleşti?

United kafilesi maçın  ardından yola çıktı. İngiltere’ye dönmek için Belgrad’dan havalanan takım kafilesi ve gazetecilerin de yer aldığı uçak, yakıt ikmali için Münih’e inmişti.

Münih’ten tekrar havalanmak için ilk iki denemesinde başarısız olan uçak, üçüncü denemesinde yeterli hıza ulaşamayınca bariyerlere çarparak düşmüştü.
Münih’te meydana gelen uçak kazasında 8’i Machester United oyuncusu 23 kişi yaşamını yitirmiştir.
Kazada, İngiltere Milli Takımı ve Manchester United kaptanı Roger Byrne (28), Mark Jones (24), Geoff Bent (25), Eddie Colman (21), Tommy Taylor (26), David Pegg (22), Liam Whelan (22) ve Duncan Edwards (21) hayatını kaybetmişti.


Kazada hayatını kaybeden oyunculara Teknik Direktör Matt Busby’den dolayı “Busby Babes” denildi.
Kazadan yaralı kurtulan takımın kalecisi Harry Gregg, teknik direktör Matt Busby’nin yanı sıra bir yolcuyla bebeğini uçaktan çıkarmayı başarmıştı. 9 hafta sonra taburcu olan Busby, kalan maçlarına PAF takımı oyuncularıyla çıkmış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı. Manchester ekibi, Avrupa kupasında ise yarı final ilk maçında Milan’ı 2-1 yendi ancak rövanş mücadelesini 4-0 kaybederek elenmişti.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Gaga ve Eilish’ten ev konseri

Gaga ve Eilish’ten ev konseri

13 Nisan 2020
Photo of Dolar ve Euro yükselişte, altın tarihi rekorunu kırdı

Dolar ve Euro yükselişte, altın tarihi rekorunu kırdı

13 Nisan 2020
Photo of Potanın doktorlarından ‘sportif’ tavsiyeler

Potanın doktorlarından ‘sportif’ tavsiyeler

13 Nisan 2020
Photo of Sporcular evde çalışmaya devam

Sporcular evde çalışmaya devam

13 Nisan 2020
Photo of İran’da ölüm ve vaka sayıları tırmanıyor

İran’da ölüm ve vaka sayıları tırmanıyor

13 Nisan 2020
Photo of Sevindiren gelişme: 430 bini aşkın kişi hastalığı yendi

Sevindiren gelişme: 430 bini aşkın kişi hastalığı yendi

13 Nisan 2020
Photo of Ekvator’da sağlık sistemi çöktü, cenaze hizmeti verilemiyor

Ekvator’da sağlık sistemi çöktü, cenaze hizmeti verilemiyor

13 Nisan 2020
Photo of Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 850 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 850 bini aştı

13 Nisan 2020
Photo of ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

ABD’nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

13 Nisan 2020
Photo of Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

12 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı