Bazı harçlar zamsız Mayıs 2020’ye ötelendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet yenileme, araç muayene gibi mükellefiyetleri herhangi bir gecikme zammı uygulaması olmadan Mayıs 2020 dönemine ötelendiğini duyurdu..

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Daha önceden Mart 2020 dönemini kapsayan bir takım mükellefiyetlerin herhangi bir gecikme zammı uygulanmadan Nisan 2020 döneminde yerine getirilebileceği duyurulmuştu. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar sonucunda kamudaki kapalılık sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılamsı sonucu;

Nisan 2020 ve Nisan 2020 dönemine ötelenen Mart 2020 ehliyet yenileme, araç muayene, motorlu araç satıcı ruhsat harcı, özel tahsisli plaka harcı ve mesleki sürücü belgesi yenileme mükellefiyetleri herhangi bir gecikme zammı uygulaması olmadan Mayıs 2020 dönemine ötelenmiştir.