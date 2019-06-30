Kıbrıs

Manavoğlu:İnsan haklarının korunması için kararlılıkla görev yapıyoruz

30 Haziran 2019

Polis Örgütü 55’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor…

Polis Örgütü’nün 55’inci yıldönümü dolayısı ile tören ve etkinlikler düzenlendi.

Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resesiyonda konuşan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, özellikle organize suçlar ile narkotik ve Bilişim suçlarının önlenmesi için bir an önce yasaların çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Polis Örgütü’nün 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü heyeti Atatürk Anıtına, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu anıtlara çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Polis Örgütü’nün 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde bir de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar, askeri yetkililer ve polis aileleri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, polis örgütü olarak anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve halktan aldıkları büyük güçle günün 24 saati kamu düzeni ve insan haklarının korunması için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptıklarını söyledi.

Polis örgütünün tarihçesi ile ilgili de bilgi veren Manavoğlu, Kıbrıs Türk polisinin milli mücadele yıllarında polislik görevinin yanısıra Rum saldırılarına karşı mücahitlerle birlikle aynı saflarda çarpışarak Kıbrıs Türkünün varolma mücadelesinde üzerine düşen görevi başarı ile yerine getirdiğini anlattı.

Polisin görevini yaparken gücünü yasalardan aldığını hatırlatan Polis Genel Müdürü Manavoğlu, özellikle organize suçlar ile narkotik suçlarının önlenmesi konusunda hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yasa tasarılarının bir an önce yasalaşması gerektiğini belirtti.

Bilişim suçları ile ilgili yasanın olmamasının, gelişen teknoloji karşısında polis örgütünün elini zayıflattığını da ifade eden Manavoğlu, bu gibi hayati önem taşıyan yasaların geçmesinin toplumun güvenliği için elzem olduğunu vurguladı. Resepsiyon, plaket takdimi ve kokteyl ile sona erdi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kıbrıs ABD’nin önerileri üzerine limanlarını Rus gemilerine kapatmayı reddetti

30 Haziran 2019

BM Genel Sekreteri Anastasiadis’in mektuplarına henüz yanıt vermedi

30 Haziran 2019
MEB - SONDAJ

Enerji konusundaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor

30 Haziran 2019
Anastasiadis

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalçasını kırması Rum basınında geniş yer aldı

30 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı