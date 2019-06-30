Manavoğlu:İnsan haklarının korunması için kararlılıkla görev yapıyoruz

Polis Örgütü 55’inci kuruluş yıldönümünü kutluyor…

Polis Örgütü’nün 55’inci yıldönümü dolayısı ile tören ve etkinlikler düzenlendi.

Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resesiyonda konuşan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, özellikle organize suçlar ile narkotik ve Bilişim suçlarının önlenmesi için bir an önce yasaların çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Polis Örgütü’nün 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü heyeti Atatürk Anıtına, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu anıtlara çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Polis Örgütü’nün 55’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde bir de resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar, askeri yetkililer ve polis aileleri katıldı.

Resepsiyonda konuşan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, polis örgütü olarak anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve halktan aldıkları büyük güçle günün 24 saati kamu düzeni ve insan haklarının korunması için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptıklarını söyledi.

Polis örgütünün tarihçesi ile ilgili de bilgi veren Manavoğlu, Kıbrıs Türk polisinin milli mücadele yıllarında polislik görevinin yanısıra Rum saldırılarına karşı mücahitlerle birlikle aynı saflarda çarpışarak Kıbrıs Türkünün varolma mücadelesinde üzerine düşen görevi başarı ile yerine getirdiğini anlattı.

Polisin görevini yaparken gücünü yasalardan aldığını hatırlatan Polis Genel Müdürü Manavoğlu, özellikle organize suçlar ile narkotik suçlarının önlenmesi konusunda hazırlanıp ilgili makamlara gönderilen yasa tasarılarının bir an önce yasalaşması gerektiğini belirtti.

Bilişim suçları ile ilgili yasanın olmamasının, gelişen teknoloji karşısında polis örgütünün elini zayıflattığını da ifade eden Manavoğlu, bu gibi hayati önem taşıyan yasaların geçmesinin toplumun güvenliği için elzem olduğunu vurguladı. Resepsiyon, plaket takdimi ve kokteyl ile sona erdi.