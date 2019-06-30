Kıbrıs

Kıbrıs ABD’nin önerileri üzerine limanlarını Rus gemilerine kapatmayı reddetti

30 Haziran 2019

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, ABD’nin ‘2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği’ yasa tasarısında kabul ettiği revizyonlara rağmen Kıbrıs’ın limanlarını ve altyapısını Rusya’nın ve diğer ülkelerin gemilerinin kullanımına sunmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin ‘2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği’ adlı yasa tasarısını, bölge ülkelerine Rus gemilerine liman hizmetleri sağlamama çağrısı da içeren revizyonlarla birlikte onaylaması üzerine CYBC radyosuna konuşan Angelidis, hiçbir ülkenin Kıbrıs’ı Rusya’nın ya da başka ülkelerin gemilerine liman hizmetleri vermemesi için zorlayamayacağını kaydetti.Şu anda Kıbrıs’a bu yönde herhangi bir talebin ulaşmadığını, ancak ikilem durumunda Lefkoşa’nın kendi kararlarını alacağını söyleyen Angelidis, Kıbrıs’ın diğer ülkelere genelde insani yardım amacıyla hizmet sağladığını vurguladı.

Kriz durumunda yardım etmek zorunda olduklarına dikkat çeken Rum bakan, Kıbrıs’ın askeri operasyon çerçevesinde hiçbir ülkeyle asla işbirliği yapmadığını da sözlerine ekledi.

Angelidis, Lefkoşa’nın ABD ile ilişkilerini derinleştirme çabalarına devam edeceğine, ancak Kıbrıs’ın bölgedeki istikrar açısından rolüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis daha önce ABD’nin yasa tasarısının ilk şeklini memnuniyetle karşıladığını, ancak daha sonra Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve egemenliğini önemli ölçüde etkileyen revizyonlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etmişti.

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat Parti New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Parti Florida Senatörü Marco Rubio tarafından sunulan ‘2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği’ adlı yasa tasarısı, bölgedeki değişimlerin dikkate alınarak ABD’nin stratejisini değiştiren bir dizi girişimden oluşuyor. Tasarı, Kıbrıs’a silah satış yasağının kaldırılmasını, ayrıca Türkiye’nin S-400 planlarını uygulamaya devam etmesi halinde Ankara’ya F-35 uçaklarının satışının yasaklanmasını ve yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

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