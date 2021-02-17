Manavoğlu: Hükümet reel sektör için Türkiye Kamu Bankaları’ndan düşük faizli kredi girişimi yapmalı

Halkın Partisi Genel Sekreteri ve Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de yayınlanan #burasıönemli adlı yayında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Hükümetin ekonomik adımlarını değerlendiren Manavoğlu, atılan adımların yetersiz olduğunu savundu.

Manavoğlu, “Mevcut hükümetten beklentimiz birbirleriyle olan çatışmayı bir kenara bırakıp ayakları yere basan bir yönetim anlayışıydı” ifadelerini kullandı.

Hükümetin hem mali konularda hem de sağlık konusunda halka güven ve moral vermesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, mali olarak rahatlamak için ülkeye sıcak para girmesinin şart olduğunun altını çizdi.

“Hükümet, Türkiye’den kredi almak konusunda girişimde bulunmalıdır. Alınacak olan paranın nerelere harcanacağını kuruşu kuruşuna açıklamalıdır. Mali iş birliği protokolünü bugün bile imzalasanız, bu paranın hemen gelip kullanılmaya başlanması mümkün değil. Protokoldeki maddelere KKTC’nin uymaması, reform anlamında burada bir şey yapılmamış olması Türkiye’nin bakış açısını etkiledi. Türkiye’nin buraya bakışını değiştirme görevi hükümete düşer. Türkiye Cumhuriyeti’nin gerek sınırlarında gerekse uluslararası alanda meşgul olduğu o kadar çok konu vardır ki; Kıbrıs politikasında sürdüreceği stratejiyi hem TC’nin hem de KKTC’nin ortak çıkarları için Kıbrıs Türk toplumuyla birlikte şekillendirmelidir. Yani bizim Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni doğru yönlendirmeli ve TC’nin Kıbrıs politikasını doğru zemine oturtmalıdır. Bunu daha önce Genel Başkanımız Kudret Özersay da söylemiştir”

Türkiye ile ekonomik ve mali işbirliğinin de zaman zaman aksadığına işaret eden Manavoğlu, 1 milyar 123 milyon TL’lik karardan, sadece 400 milyon TL’sinin buraya aktarıldığını anlattı.

Manavoğlu, “Pandemi koşulları nedeniyle şu anda ülkemizin çok daha fazla yardıma ihtiyacı vardır ve bunu Türkiye’ye çok daha iyi anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Hükümet kendi içindeki kavgayı bir kenara bırakırsa, hayal dünyasından çıkarsa ve koordineli bir şekilde bu halk için çalışmaya başlarlarsa, hazırlayacakları projeler ve çıkaracakları rakamlarla Türkiye’ye kendilerini düzgün bir şekilde anlatırlarsa bu miktarın buraya gelebileceğine inanıyorum. Yeter ki hükümet dersine iyi çalışsın” ifadelerini kullandı.

Reel sektörün ayakta kalması için öneri de gündeme getiren Gülşah Manavoğlu, Türkiye Kamu Bankaları’ndan 1 yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi alınması için hükümetin girişim yapması gerektiğini, Türkiye’nin de bu girişim talebine kayıtsız kalmayacağına inandığını sözlerine ekledi.