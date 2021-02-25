Manavoğlu: Dışişleri Bakanının ne yaptığını bilmiyorum

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, mecliste yaptığı “Mali ve ekonomik ahval” konulu konuşmasında, Kıbrıs Türklerin hakkını almak, ambargoları kaldırmak için proaktif politikalar izlemesi gerektiğini söyleyerek, “Dışişleri Bakanının ne yaptığını bilmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a da canlanma ve hakları savunma çağrısında bulunan Manavoğlu, sessiz kalmamak hakları istemek gerektiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun doğru yönlendirme için muhalefeti de dinlemesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, Bakanlar Kurulu’na öneri sundu.

Sağlık konusunda hızlı ve sorumlulukla davranılması, hızlı antijen testi organizesinin yapılması gerektiğini söyleyen Manavoğlu, test sayısının artırılmasını istedi.

Manavoğlu, üniversite öğrencilerinin ülkeye gelmesinin, tüm sektörlere faydası olduğunu, verilen kararın doğru olduğunu ama uygulanan yöntemin sıkıntıları bulunduğunu söyledi.

Manavoğlu, turizmde 1 Nisan açılımı sözlerine değinerek, tarih vermeden önce aşı planlaması konusunda ne durumda bulunulduğunun bilinmesi gerektiğini, bu yapılmadan tarih verilmesinin yanlış olduğunu savundu.

Kaybedilen eğitimin çocuklara nasıl bir planla kazandırılacağını soran Manavoğlu, planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

Halk sağlığı ve çocukların geleceği için hükümete girişim ve canlanma çağrısında bulunan Manavoğlu, “Bakanlar Kurulu fazla rahat, bu rehavetin arkasından kaos bizi bekliyor” diye konuştu.