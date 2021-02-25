Çağatay: Cumhurbaşkanı, iki devletli çözüm söylemlerinin altını nasıl dolduracağını meclisle paylaşmalı

HP Milletvekili Erek Çağatay, mecliste “Kıbrıs meselesinin gelmiş olduğu son durum” konusunda bir konuşma yaptı.

Çağatay, Dışişleri Bakanlığı bütçesine değinerek, bütçe oranının yeterli ve ideal olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru eksikliği olduğunu söyleyen Çağatay, münhal ve terfi sınavlarının yapılması gerektiğini kaydetti.

Bazı dış temsilciliklerde yerel personel istihdamı yapılmamasını eleştiren Çağatay, dış temsilciliklerin öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nın HP döneminde deniz yetki alanları, Brexit, Kapalı Maraş konularında aktif diplomasi yürüttüğünü söyleyen Çağatay, Taşınmaz Mal Komisyonu’ndaki tıkanıklığın aşılması gerektiğine işaret etti.

Doğu Akdeniz’de kısa zamanda stratejik ve yoğun gelişme yaşanacağını, Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin iyi biçimde duyurulması gerektiğini kaydeden Çağatay, bunun için de proaktif bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununda aynı politikaların devam ettirilmesinin yanlış olacağını, karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü desteklediklerini söyleyen Çağatay, bu çözümü bulmak için gerçekçi olunması gerektiğini dile getirdi.

Çağatay, AB üyesi olmayan ülkelerden Güney Kıbrıs havalimanına gelenlerin Güneyden Kuzeye geçişlerinin engellenmeye çalışıldığını, İngiliz vatandaşlarına da bu uygulamaya maruz kaldığını söyleyerek, “Bu kabul edilebilir değildir. Ekonominin baltalanması anlamına gelmektedir” dedi.

Çağatay, bu konuların Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı tarafından gündeme getirilmesi ve beş artı bir konferanstan önce bu sorunun ortadan kaldırılması için baskı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Beş artı bir gayri resmi konferansa gitmeden önce Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm söylemlerinin altının nasıl doldurulacağını Meclis ile paylaşması gerektiğini dile getiren Çağatay, Cumhurbaşkanına Meclisi bilgilendirme çağrısında bulundu.

Çağatay, iki toplum arasında işbirliği yapılmasının çözüme ve Doğu Akdeniz’de huzur ortamı oluşmasına katkı yapacağını söyledi.

Çağatay, “Haklılığımızı uluslararası camiaya anlatmalıyız” dedi.

HP Milletvekili Çağatay konuşmasında dış temsilciliklerin önemine de yer vererek, doğumdan ölüme, yaşanan tüm sorunlarda temsilcilerin, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yardımcı olduğunu söyledi.