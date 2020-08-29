Malmö’de Kur’an yakma provokasyonu halkı sokağa döktü

Saldırgan hareketin planlayıcısı olan Danimarkalı göçmen karşıtı Rasmus Paludan’ın İsveç’e girişi iki yıl boyunca yasaklanırken, onun adına bu eylemi gerçekleştiren üç kişi tutuklandı.

İsveç’te göçmen ve mülteci sayısının yüksek olduğu Malmö kentinde Kur’an-ı Kerim’i ateşe veren aşırı sağcı grubun provokatif eylemi infial yarattı.

Danimarkalı göçmen karşıtı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketinin lideri Rasmus Paludan geçen haftalarda Malmö’nün Rosengard bölgesinde cuma namazı öncesi bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakmak için İsveç polisinden “protesto” izni istemiş ancak ret yanıtını almıştı.

İsveçli yetkililer dün Malmö yakınlarında gözaltına aldıkları aşırı sağcı ismin ülkeye girişine iki yıl yasak getiririrken, bu eylemi onun adına planlanmış gününde gerçekleştirmeye kararlı üç destekçisi cuma günü Rosengard’da Kur’an’ı ateşe verip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Deutsche Welle’nin İsveç gazetesi Daily Aftonbladet’e dayandırdığı habere göre Paludan’ın Malmö’de planlanan eyleme katılmasının yasaklanmasının ardından aşırı sağcı grup dün erken saatlerde halka açık bir meydanda Kur’an’ın bir kopyasını kendi aralarında tekmeleyip yaktı.

İnfiale yol açan hareketin ardından söz konusu kişiler tutuklanırken, yaklaşık 300 kişi olayın yaşandığı yerde protesto gösterisi düzenledi.

Polisle eylemciler arasında yer yer çatışmaya dönen gösteriler sırasında bazı protestocular polise taş ya da yanan araç lastiklerini fırlattı.

Polis sözcüsü, “Olayları kontrol altına alamadık ancak bu konuda çalışıyoruz” dedi.

Irkçı eylemleriyle tanınan Paludan, geçen yıl Yeni Zelanda’da camileri hedef alan terörist saldırının ardından resmi makamlardan izin alınarak yapılan bir etnik kapsamında Müslümanların Danimarka Parlamentosu’nun önünde cuma namazı kıldığı sırada Kur’an’ın bir kopyasını ateşe vermişti.