ABD’de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı

ABD basınında yer alan habere göre, Hong Kong, Hollanda ve Belçika’nın ardından ABD’de de ilk kez bir kişide, ikinci defa koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edildi.

Nevada’da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda koronavirüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu.

İkinci defa enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı

Koronavirüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı.

Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

Nevada Üniversitesi’nden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

ABD’de can kaybı 184 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, ABD’de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 6 milyon 49 bin 462’ye ulaştı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 184 bin 927’ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 348 bini oldu.