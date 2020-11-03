Maliye Bakanlığı Ekim ayında 600 milyon TL’den fazla ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı ekim ayında maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte toplam 437,865,450,89 TL ödeme yaptı.

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ekim 2020’den 31 Ekim 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 168,249,492,12 TL (168 milyon, 249 bin, 492 TL ve 12 kuruş), maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte ise toplam 437,865,450,89 TL (437 milyon, 865 bin, 450 TL, 89 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Maliye Bakanlığı’nın, Ekim 2020 toplam ödemesinin ise 606,519,133,96 TL (606 milyon, 519 bin, 133 TL ve 96 kuruşu) olduğu bildirildi.

Ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-kamulaştırma- narenciye 118,027,941,05 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri 3,869,512,80 TL

Öğretmen hazırlık ödeneği 17,900,049,51 TL

Protokol gereği Telefon Dairesi Borcuna Mahsuben KT Koop Merkez Bankası’na ödenen (2020 yılının tümü) 10,000,000,00 TL

Depozito (avukat ödemeleri) 185,674,84 TL

Doğrudan Gelir Desteği (Patatesi – Küçükbaş ödemesi) 1,139,110,00 TL

BRTK Nisan – Mayıs 2020 ve Emekli Ödemesi 817,028,61 TL

Navlun+çiğ süt ödemesi 5,349,497,24 TL

Din İşleri Emekli Ödemesi 69,566,29 TL

Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek 538,500,00 TL

Temsilcilik Sağlık HS Havale 470,114,83 TL

Turizm Ofislerine Havale 119,329,24 TL

TOPLAM: 168,249,492,12 TL

1 – 31 Ekim 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Emekli maaşları 127,230,418,03 TL

Memur + işçi maaşları 146,290,448,01 TL

Sosyal sigorta Eylül 2020 mahsuptan kalan 8,847,098,05 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme (Ekim) 9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta devlet katkısı 52,526,261,62 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi 7,899,450,22 TL

Nisan – Mayıs ek mesai ödemesi 17,708,979,26 TL

Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar+yangın ekibi katkı 21,088,160,80 TL

İşçi ödemesi 1-15 Ekim 5,832,583,28 TL

Belediye maaş ödemeleri (Ekim) 39,275,695,00 TL

Temsilcilik maaşları 2,166,356,62 TL

TOPLAM: 437,865,450,89 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme: 404,190,95 TL

Genel Toplam: 606,519,133,96 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.