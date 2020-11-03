Dolar/TL 8,51 sınırını aştı, iki günde yüzde 2 yükseldi

Dolar/TL, gün içerisinde arka arkaya rekor tazelemesinin ardından 8,50 sınırını aşarak 8,5195 seviyesine yükseldi.

Dün, en düşük 8,3494 seviyelerini gören dolar, sadece iki gün içerisinde yüzde 2 artış göstererek 8,5195 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,5112’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,5 artışla 9,9755’ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 11,0738’den satılıyor.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite adımları, Ekim ayı enflasyon verileri ve ABD seçimleri takip ediliyor.