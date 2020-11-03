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Dolar/TL 8,51 sınırını aştı, iki günde yüzde 2 yükseldi

3 Kasım 2020
dolar





Dolar/TL, gün içerisinde arka arkaya rekor tazelemesinin ardından 8,50 sınırını aşarak 8,5195 seviyesine yükseldi.

Dün, en düşük 8,3494 seviyelerini gören dolar, sadece iki gün içerisinde yüzde 2 artış göstererek 8,5195 seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,5112’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,5 artışla 9,9755’ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 11,0738’den satılıyor.

Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite adımları, Ekim ayı enflasyon verileri ve ABD seçimleri takip ediliyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,50538,50788,51958,4096%0,8014:39
EUR – Euro9,96669,97319,97939,7754%1,5214:39
GBP – İngiliz Sterlini11,055411,065111,074610,8763%1,4714:39
CHF – İsviçre Frangı9,30309,32169,32299,1694%1,5414:39
CAD – Kanada Doları6,46306,46756,42996,4779%1,3414:39







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3 Kasım 2020

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