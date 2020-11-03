Dolar/TL 8,51 sınırını aştı, iki günde yüzde 2 yükseldi

Dolar/TL, gün içerisinde arka arkaya rekor tazelemesinin ardından 8,50 sınırını aşarak 8,5195 seviyesine yükseldi.
Dün, en düşük 8,3494 seviyelerini gören dolar, sadece iki gün içerisinde yüzde 2 artış göstererek 8,5195 seviyesine ulaştı.
Dolar/TL, saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,5112’den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,5 artışla 9,9755’ten, sterlin/TL yüzde 1,5 değer kazancıyla 11,0738’den satılıyor.
Piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite adımları, Ekim ayı enflasyon verileri ve ABD seçimleri takip ediliyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,5053
|8,5078
|8,5195
|8,4096
|%0,80
|14:39
|EUR – Euro
|9,9666
|9,9731
|9,9793
|9,7754
|%1,52
|14:39
|GBP – İngiliz Sterlini
|11,0554
|11,0651
|11,0746
|10,8763
|%1,47
|14:39
|CHF – İsviçre Frangı
|9,3030
|9,3216
|9,3229
|9,1694
|%1,54
|14:39
|CAD – Kanada Doları
|6,4630
|6,4675
|6,4299
|6,4779
|%1,34
|14:39