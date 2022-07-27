“Mahkeme tarafından ara emri alınacağını bildikleri için kararı geri çektiler”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bugün saat 09.30’da mahkeme önünde olacaklarını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel’in kamu çalışanlarından maaş kesintisini amacıyla çıkarılan yasa gücünde kararnameyi, dün kaynak bulunması nedeniyle geri çektiklerini duyurmasının ardından, TAK muhabirinin sendikaların tavrının ne olacağı konusundaki sorusunu yanıtlayan Bengihan, bugün daha önce sendikalar tarafından açıklandığı şekilde, ara emri ve iptalin görüşülmesi için Anayasa Mahkemesi önünde olacaklarını ifade etti.

Sendikaların bir araya gelerek, Anayasa Mahkemesi’ne kararnamenin yürütmesinin durdurulması amacıyla ara emri için başvurması ve iptali için dava dosyalaması sonucunda hükümet tarafından bu kararın alındığını belirten Bengihan, “Süreci bu noktaya biz getirdik” dedi.

Bengihan, “Mahkeme var ya da yok, biz orada olacağız. Basın açıklaması yapacağız. Mahkemenin ara emri alacağını bildikleri için, mahkemeden önce kararı kendileri almış gibi gösteriyorlar” şeklinde konuştu.