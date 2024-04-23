Mağusa'nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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elektrik kesintisi

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre, kesinti Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi’ne kadar olan bölge, eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislerde yapılacak.


Duyuruda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

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Tags:Elektrik kesintisiMağusa
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