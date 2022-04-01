Mağusa’da Y.Mimar Aslı Özbay ile restorasyonlar konuşuldu

DAÜ Mimarlık Fakültesi ve Mağusa İnsiyatifi’nin işbirliği çerçevesinde gerçekleşen “Kapadokya’daki Restorasyon Çalışmalarından Alacağımız Dersler” adlı seminer, Y.Mimar Restoratör Uzmanı Aslı Özbay tarafından 30 Mart 2022 tarihinde, saat 18:00’de MASDER’de yer almıştır.

Hem öğrenciler, hem öğretim üyeleri hem de Mağusalılar tarafından yoğun katılım ile gerçekleşen sunumun moderatörlüğünü Doç.Dr. Türkan Ulusu Uraz gerçekleştirmiştir.

Aslı Özbay yolunun nasıl Kapadokya ile kesiştiğini ve Kapadokya’nın değer olarak öne çıkması için yaptığı restorasyon çalışmalarını aktardı ve özellikle kendisine 16. Ulusal Mimarlık Sergisi Yapı Koruma Dalında Ödül Kazandıran projesi ‘Argos in Capadocia’yı sundu. Yıllarca molozlar altında kalmış kaya oyma mekanların özenle geriye döndürülme çabası ve hikayesini anlattı.

Sunum sonunda ise “Tarihi alanlar benim çocuğumun/ bizim çocuklarımızın sermayesidir. Onun için ona karşı sorumlu olmalıyız ve önem vermeliyiz… Turizm arsız bir sektördür; bu yüzden tarihi eserler ve koruma ile ilgili kararlar onun bünyesinde olmamalıdır. Bu tür çalışmalarda ise en önemli unsur koruma kurullarının daha hızlı olmasıdır.” diye de vurguladı.