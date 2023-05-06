Mağusa'da Dr. Sadrettin Tuğcu bıçaklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Mağusa’da Dr. Sadrettin Tuğcu bıçaklandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Dr. Sadrettin Tuğcu

Mağusa Devlet Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Sadrettin Tuğcu, özel kliniğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Tuğcu, 32 yaşındaki Ç.E. tarafından “kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle” karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.


Olayın ardından ağır yaralanan Dr. Tuğcu, Mağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.Öte yandan Tuğcu’yu bıçakla yaralayan zanlı Ç.E. tutuklandı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tags:Dr. Sadrettin TuğcuMağusa
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