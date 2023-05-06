İstediği şekilde tedavi yapmadığı için doktoru bıçakladı

06.05.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel klinik içerisinde, Ç.E (E-32), kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile doktor S.T. ‘yi karın bölgesinden bıçaklayarak yaralamıştır. Olayda yaralanan S.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Zanlı Ç.E. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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