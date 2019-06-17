Mağusa’da çıkan tartışma sonucu iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün saat 16.30 sıralarında M.Y.N. (E-28) ve A.A.(E-33) arasında çıkan tartışmanın kısa bir süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucunda A.A.’nın sol el yüzük parmağı kırıldı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

SU ÜRÜNLERİ YASASINA AYKIRI HAREKET

Koruçam’da A.D.’nin (E-36) 1 Haziran-15 Temmuz” tarihleri arasında avlanması yasak olan orfoz cinsi balığı avladığı tespit edildi.

Sözkonusu kişi hakkında yasal işlem yapıldı.