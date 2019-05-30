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Mağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

30 Mayıs 2019
elektrik

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak yeni trafo montesi çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Gazimağusa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesintiden; “ İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeniboğaziçi köyü, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgesi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Mormenekşe su kuyuları” etkilenecek.

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