Foça, İzmir’in en gözde mekanlarından birisidir. Eğenin incisi olan İzmir gezmek, tatil yapmak isteyenler için kaçınılmaz derecede güzel bir yerdir.

Yosun kokan tertemiz bir havaya sahip olan İzmir, Foça ilçesinde öylesine muazzam bir otele sahip ki görenleri hayrete düşürücü güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Foça seyahat ve konaklama rehberi olarak Foça Otelleri ve Foça’da bulunan güzellikleri sizler için sıraladık.

İzmir Foça 1887 Otel

İsmetpaşa mahallesinde bulunan Foça 1887 otel bar ve oturma salonu olan bir oteldir. Foça seyahat ve konaklama rehberi araştırmalarına göre en fazla müşteri kapasitesine sahip oteller arasındadır.

İzmir Foça Otel neden tercih edilmelidir?

Ücretsiz kahvaltı imkanı sağlıyor. Ücretsiz kablosuz İnternet hizmeti vermektedir. Havaalanı transferi gerçekleştirmektedir. 19 otel odası ve çatı katında terası bulunan muazzam bir yapıdır. Ulaşımı oldukça kolay ve çevre bakımından gezip fotoğraflar çekmeye en uygun yerler arasındadır.

Foça Karakum Plajı

Atatürk mahallesinde Fener Yarım adasında bulunan Karakum plajı ödül almış plajları arasındadır. Tertemiz sularda yüzme imkanı sağlar.

Havaalanından çıktıktan 85km sonra Karakum plajına ulaşabilirsiniz. Şehir merkezine çok yakın sadece 2 km uzaklıktadır. Foça seyahat ve konaklama rehberi kayıtlarına göre en tercih edilen 2. Plaj Karakum plajıdır.

Phokaia Antik Kenti

Ö 2000li yıllardan beri var olan Phokaia Antik Kent İzmir Foça ‘nın eski yerleşim alanlarından birisidir. Eski Foça ile yeni Foça yolları arasında bulunuyor.

Foça Frigya Tepesi

Sessiz ve sakin bir tatil için vazgeçilmez yerlerden olan Foça da gün batımını izlemek için Frigya tepesine çıkmadan İzmir’de tatili bitirmek doğru olmaz. Benzersiz seyir terası olan Foça Frigya tepesi romantik saatler geçirmek için ilk tercih edilenler arasındadır.

Foça Athena Tapınağı

Lon dünyasının en eski tapınakları arasındadır. Zeus’un aşkı athena için yapılmıştır. İzmir’e gelip de Foça Athena Tapınaklarına gidilmeden tatil bitmemelidir.

Foça Siren Kayalıkları

Hikayelere konu olmuştur. İzmir’in doğal güzellikleri anlatmakla bitmeyecek kadar fazla. Foça Siren kayalıklarını ziyarete giden kişilerin söylediklerine göre rüzgarlı havalarda Foça Siren kayalıklarından düdük ya da çığlık seslerinin geldiğini anlatmışlardır. Detaylar için https://www.focaotel1887.com/foca/ adresini inceleyebilirsiniz…