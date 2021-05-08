Mağusa’da araba motosiklete çarptı

Mağusa’da bugün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nusret Kayalar yaralandı.
TPM 189 Plakalı araç sürücüsü Birol Sabancı Önder Alışveriş merkezinden Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki anayola çıkarken o esnada liman tarafından gelen MB 529 Plakalı motosiklet sürücüsü olan Nusret Kayalar’a çarptı. Motorsiklet sürücüsü Nusret Kayalar ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen Kayalar önce Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay yerinde çıkan kavgada ise 1 kişi tutuklandı.
Olay yerinde çıkan kavgada ise 1 kişi tutuklandı.
Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:
Bugün saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da Birol Sabancı (E-35), yönetimindeki TPM 189 plakalı araç ile Önder AVM park alanından dikkatsizce Eşref Bitlis Cadddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nusret KAYALAR (E-69) yönetimindeki MB 529 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nusret KAYALAR, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kafatasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir. TPM 189 plakalı araç sürücüsü Birol SABANCI tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.