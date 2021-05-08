Mağusa’da araba motosiklete çarptı

Mağusa’da bugün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nusret Kayalar yaralandı.

TPM 189 Plakalı araç sürücüsü Birol Sabancı Önder Alışveriş merkezinden Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki anayola çıkarken o esnada liman tarafından gelen MB 529 Plakalı motosiklet sürücüsü olan Nusret Kayalar’a çarptı. Motorsiklet sürücüsü Nusret Kayalar ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen Kayalar önce Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde çıkan kavgada ise 1 kişi tutuklandı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle: