Gönül Köprüsü Projesi ile 14 günde 6800 kişiye ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönül Köprüsü projesi kapsamında, bugün Ağırdağ Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı / Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Gönül Köprüsü Projesi’ kapsamında 14 günde 1850 hane ziyaret edilerek, yaklaşık 6800 kişiye ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönül Köprüsü projesi kapsamında, bugün Ağırdağ Köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komite Başkanı Recep Günaydın, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüsü Aytül Bilen, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı temsilcileri, köy muhtarı Hasan Recep Piro ve köy imamı Hamit Hekimoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette, köydeki hanelere girerek, vatandaşlara hazırlanan hediye çantalarını verdi ve bayramlarını kutladı.

Ziyarette basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bayram öncesinde ve Kadir Gecesi’ne denk gelen bir günde, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında, Ağırdağ köyünü ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Pandemi döneminde,KKTC’de Kıbrıs Türk halkının sağlığı esenliği ve refahı için büyük bir mücadele verildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk Halkının Ramazan Bayramı’nı sağlık, barış ve huzur içinde geçirmek için son hazırlıklarını yaptığını anımsattı.

Kıbrıs Türk Halkının, ülkenin dört bir yanında, kendi geleceği için mücadele verdiğini ve vermeye devam ettiğini anımsatan Tatar, tüm vatandaşların bayram dönemini sağlık huzur barış ve esenlik içinde geçirmesini diledi.

Pandemi dönemi ve virüs riskinin hala devam ettiğini, Başbakan Saner’in de bugün temaslı olarak pandemi otelinde bulunduğunu virüsün nereden geleceğinin belli olmadığını anımsatan Tatar, bayram döneminde vatandaşlardan maske mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmesini istedi.

Ülkede son günlerde vakaların azalmasına rağmen yine de virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Tatar, dive komşu ülkelere bakıldığında, pandemi konusunda KKTC’nin çok daha iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

“KKTC hepimizin vatanıdır ve bu vatan bu devlet için çok şeyler verdik, çok fedakarlıklarımız oldu.” diyen Tatar, tek isteğimiz, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış huzur ve güven içinde yaşaması olduğunu ifade etti.

Biz Kıbrıs’ta hiçbir zaman bir azınlık durumuna düşemeyiz

Tatar ziyaret sırasındaki açıklamasında Cenevre görüşmelerine de değindi.

Tatar, 3 “Cenevre görüşmelerinde ortaya koyduğum yeni bir anlayış var yeni bir vizyon vardır- ki bu siyaset tamamen Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenmektedir. Biz Kıbrıs’ta hiçbir zaman bir azınlık durumuna düşemeyiz, düşmemeliyiz. Kıbrıs’ta ayrı bir devletimiz vardır bu devletin yürütülmesi ve sürdürülmesi, teminatımız güvenliğimiz ve buradaki varlığımız için çok önemlidir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk tarafının bu nedenle yeni siyasetinin egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan ve her türlü işbirliğini sürdüren 2 ayrı devlet anlayışı olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında adada 60 yıldan bu yana zaten 2 ayrı devlet olduğunu kaydetti.

Tatar, KKTC devletinin varlığını realitesini gerçeğini dünyaya anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dünyanın, Kıbrıs’ta yaşananları ve Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu gerçekleri gördükçe Kıbrıslı Türklere hak verdiğini kaydeden Tatar, konuşmasının sonunda dünyanın dört bir yanında bulunan Kıbrıslı Türklerin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.