KıbrısManşet

Mağusa’da 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

18 Haziran 2019

Mağusa’da 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Mağusa’da bugün saat 14.00 sıralarında deniz biskleti ile denize açılan 6 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Mağusa’da Silver Beach’de, yabancı uyruklu 6 erkek şahıs, deniz bisikleti ile kıyıdan yaklaşık 500 metre deniz içerisinde bulundukları sırada denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdiler.

Söz konusu şahısların üçü sahilde bulunan vatandaşlar tarafından yüzerek karaya çıkartılırken, diğer üçü sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahse konu şahıslar Mağusa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından taburcu oldular.

Etiketler


İlgili Makaleler

Ersin Tatar

Başbakan Tatar, Maraş konusuyla ilgili A Haber’e konuştu

18 Haziran 2019
devlet piyangosu

Devlet Piyangosu çekildi

18 Haziran 2019

Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili adım atılıyor

18 Haziran 2019
Kudret Özersay

Özersay: Sosyal içerikli bir yemeğe bu denli sitem beni üzdü

18 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı