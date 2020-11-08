Mağusa’da 1 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada toplam 1 kilo 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şöyle:

07.11.2020 tarihinde saat 11:20 sıralarında Gazimağusa’da, S.O.A.(E-32)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu iki ayrı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 adet üzerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

07.11.2020 tarihinde saat 15:00 sıralarında Gazimağusa’da, D.E.E.(E-28)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.