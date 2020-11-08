Göğsünden bıçaklanan Truong yoğun bakımda

Mağusa’da dün akşam saat 22:15 sıralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Manh Dung Truong yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mağusa’da, Kurtalan sokak üzerinde K.H.N.(E-29 ) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan bıçak ile Manh Dung TRUONG’un göğüs kısmına sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladı.

Manh Dung TRUONG Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı.

K.H.N.(E-29 ) ise tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.