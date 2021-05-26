Mağusa İnisiyatifi: Bayrak yasasına da aykırı

Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Surlariçi’nde Ravelin Burcu üzerine beton dökülerek gerçekleştirilen tahribata yönelik açıklama yaptı.

Mağusa İnisiyatifi yazılı açıklamasında “Ancak, geçtiğimiz günlerde hiçbir yerden izin almaksızın, eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarını hiçe sayarak Ravelin üzerine beton döküp bayrak direkleri dikilmesi ile yapılan tahribat büyük bir sorundur. Yapılan tahribat ile milliyetçi arzularını tatmin etmek isteyen kesimlerin, kente saygısızlık gösterdiği açıktır. Bununla beraber, milliyetçi bir şovdan başka bir derdi olmayan bu kesimler, 15/1984 sayılı kktc Bayrak Yasası’nın da belirlediği çerçeveye de uygun hareket etmemektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Mağusa Surlariçi 2300 yılı aşkın tarihe sahip, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürel değerdir. Bugün, Kıbrıslı Türk toplumunu misafir eden kent, İngilizleri, Osmanlıları, Venedikleri, Luzinyanları ve daha birçok medeniyete es sahipliği yapmıştır.

Ada tarihinin en önemli kültürel varlıklarından olan bu ikonik kale kentin tarihi, yaşadığımız yakın dönem ile sınırlandırılmaması gereken bir değerdir. Bu değerin korunması ve insanlık için korunması son derece önemlidir.

Hatırlatmakta yarar var, Mağusa Surlariçi’nin dünya mirasi niteliği sayesinde çeşitli uluslararası kurumlar, İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesinin etkin katkısı ile kente büyük yatırımlar yapmıştır. Kentin tarihi değerinin korunması için Kale kent içinde kalan çeşitli kültürel değerlere milyonlar harcanırken, özellikle Ravelin’de yapılan düzenlemeler sayesinde kentin ulus-üstü karakteri geliştirilmiş, uluslararası toplumun ilgi odağı olmuştur.

Ancak, geçtiğimiz günlerde hiçbir yerden izin almaksızın, eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarını hiçe sayarak Ravelin üzerine beton döküp bayrak direkleri dikilmesi ile yapılan tahribat büyük bir sorundur. Yapılan tahribat ile milliyetçi arzularını tatmin etmek isteyen kesimlerin, kente saygısızlık gösterdiği açıktır.

Bununla beraber, milliyetçi bir şovdan başka bir derdi olmayan bu kesimler, 15/1984 sayılı kktc Bayrak Yasası’nın da belirlediği çerçeveye de uygun hareket etmemektedir.

Mağusa İnisiyatifi olarak Mağusa Suriçi’nde Ravelin Burcu üzerine beton dökerek dikilen bayrak direklerinin kaldırılmasını ve verilen tahribatın bir an evvel durdurulmasını, bu tahribatı yapanlara yasal işlem yapılmasını talep ediyoruz.

Konuyla ilgili olarak Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun da ivedi bir biçimde gerekli kararları üretmesini ve bu tahribatın sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Mağusa İnisiyatifi