İran kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

En çok kripto para madenciliği yapan ülkelerden İran’dan yasak açıklaması geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Eylül’e kadar ülkede kripto para madenciliği yapmanın yasaklandığını söyledi. Dört aylık bu yasağın temel sebebi ülkedeki elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntılar.

Blokzincir analiz firmazı Elliptic’in verilerine göre dünyadaki kripto para madenciliğinin yüzde 4.5’i İran’da yapılıyor.

Ancak elektrik sıkıntısı nedeniyle petrol zengini İran’da üretimin sınırlandırılması kararlaştırıldı.

Ruhani ülkedeki kripto para üretim madenlerinin yüzde 85’inin lisans sahibi olmadığını da belirtti.

Öte yandan ABD’nin ağır ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran, kripto paralar yoluyla her yıl yüzmilyonlarca dolar para kazanıyor.

ÇİN DE YASAKLAYABİLİR

Pekin yönetimi Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların üzerine gidiyor. Çin hükümeti 18 Mayıs tarihinde kripto para ödemelerindeki aracılığı yasakladı.

Son olarak Çin Başkan Yardımcısı Liu He, Çin Devlet Konseyi’nin ülkede kripto para madenciliğini yasaklamayı görüştüğünü aktarmıştı.

Cuma günü yapılan bu açıklamda kripto para madenciliğinin yüzde 60’ından fazlasının yapıldğı Çin’de tartışmalara neden oldu. Dünyanın en büyük kripto para üreticilerinden Huobi Mall ve BTC.TOP üretimlerini askıya alacaklarını açıkladı.

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.