Ekonomi

İran kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı

26 Mayıs 2021
Kripto para





Elektrik sıkıntısı yaşayan İran’dan kripto para madenciliğine yasak açıklaması geldi. Ruhani, dört ay boyunca İran’da kripto para üretiminin askıya alınacağını söyledi.





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26 Mayıs 2021


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