Mağusa İlarma Marketin deposunda yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren İlarma Süpermarketin arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın ıtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın neticesinde konteyner içerisindeki mallar hasar görerek kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.