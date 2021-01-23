20’den fazla ülke corona virüs nedeniyle yüksek risk grubunda

YÜKSEK RİSK BÖLGELERİ

Almanya’dakinin çok üstünde vaka sayılarının görüldüğü ülkeler. Bu grup için 100 bin kişide görülen vaka limiti 200. Almanya’da şu an bu sayı 115. Almanya, 200 limitini aşan ülkeleri, yüksek risk grubuna sokuyor. Ancak 200 limitini geçmeyen bazı ülkeler de istisnai durumlarda bu gruba dahil edilebiliyor. Bu grupta; ABD, İsrail, İspanya, Portekiz, Mısır, Arnavutluk, Andorra, Bolivya, Bosna Hersek, Estonya, İran, Filistin, Kolombiya, Kosova, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Karadağ, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.