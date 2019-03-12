Dünya

Maduro: Elektrik yavaş yavaş gelecek

12 Mart 2019
Nicolas Maduro

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elektriklerin yavaş yavaş geleceğini söyledi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, ülkede devam eden elektrik kesintisinin suçlu beyinler tarafından gerçekleştirilen ‘elektronik bir darbe’ olduğunu söyleyerek elektriklerin yavaş yavaş geleceğini söyledi.

 

Maduro, “ABD’nin emperyalist hükümeti bu saldırı emrini verdi” diyerek ABD’yi elektrik dağıtım merkezine saldırmakla suçladı. Ülkede okulların ve iş yerlerinin 48 saat daha hizmet vermeyeceğini duyuran Maduro, “Bu kolay değil” diyerek Venezüella halkını tebrik etti ve ülkenin yavaş yavaş toparlanacağını sözlerine ekledi.

Maduro sözlerinin devamında, “Biz doğru taraftayız. Venezüella’ya yapılan en büyük darbede büyük bir zafer kazanmaya doğru gidiyoruz” dedi.

Venezüella’nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22’sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

 

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