Dome Otel Sözleşmesi’nde imzalar atıldı

10 yıllık süreyi kapsayacak sözleşmeyle varılan mutabakata göre; işletme sözleşmesinin süresi 15 Mayıs 2018’de başlayıp, 14 Mayıs 2028’de sona erecek.

Bir süredir Vakıflar Örgütü ile Dome Otel’i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu arasında sorun olan “Dome Otel Sözleşmesinde” imzalar atıldı.

Vakıflar Örgütü’nde gerçekleşen imza törenine Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman katıldı.

Sözleşmeye Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Vakıflar Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Soykurt da şahit olarak imza attı.

10 yıllık süreyi kapsayacak sözleşmeyle varılan mutabakata göre; işletme sözleşmesinin süresi 15 Mayıs 2018’de başlayıp, 14 Mayıs 2028’de sona erecek.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi sadece kâr payına ortak olacak Dome Hotel’in işletilmesi için gereken tüm finansman ve mali yükümlülükler, Dayanışma Turizm Ltd. tarafından karşılanacak. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi sadece kâr payına ortak olacak. Sözleşmeye göre; Dayanışma Turizm Ltd’in Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nden herhangi bir masraf ya da maddi talebi olmayacak.

Yatırımların denetimi için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden hizmet alınacak.

Sözleşmeye göre; Dayanışma Turizm Ltd, yıllık kâr payının 250 bin dolar olması hedefiyle oteli işletecek.

Sözleşme süresince 3 kez yıllık kâr payının 250 bin doların altına düşmesi halinde İşletme Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, üyeler ve Otel Genel Müdürü tekrar atanmamak üzere görevden alınacak.

Bağımsız denetçi atanacak daha önceki sözleşmede yer almamasına rağmen, bu sözleşmenin hayata geçmesi halinde yıllık hesaplar hazırlanıp, kâr-zarar pozisyonu ortaya çıktıktan sonra sendika tarafından otele bağımsız denetçi atanacak, rapor hazırlanacak.

Dayanışma Turizm Ltd., kâr etmese dahi Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne her yıl için asgari 150 Bin Dolar ödeyecek.