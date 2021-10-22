“Madam Yenge” isimli sergi Rüstem’s Ana Galeri’de açılacak

Bir dönem Kıbrıs’ta yaşayan ve 1987 yılında Lefkoşa’da vefat eden, Moskova doğumlu Alman asıllı ressam, fotoğrafçı ve koleksiyoner Olga Rauf’un “Madam Yenge” isimli sergisi, yarın Rüstem’s Ana Galeri’de açılacak.

Telsim’in İletişim & Teknoloji sponsorluğunda, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin katkıları ile Rüstem’s Ana Galeri’de (Rüstem Kitabevi) saat 19:00’da açılacak sergi, 19 Kasım’da düzenlenecek özel bir müzayede ile sona erecek.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre sergi, Kıbrıs’ın ilk kadın ressamlarından ve fotoğrafçılarından Olga Rauf’un Birinci Dünya Savaşı sonrası akademideki ilk çizimlerinden son dönem tablolarına uzanan nitelikli bir seçkinin yanı sıra Rauf’un kendi çektiği fotoğrafları ve koleksiyonerliği ile ilgili objeleri de kapsıyor.