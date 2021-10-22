Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında öğrencilere yönelik ödül töreni yapılacak

Avrupa Komisyonu’nun desteği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin (İSG-BİR) işbirliğiyle Mesleki Teknik Öğretim okullarında uygulanan eğitimlerde, ödül almaya hak kazanan öğrencilere yönelik ödül töreni yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Mesleki Teknik Öğretim okullarında Mayıs, Haziran ve Ekim 2021 aylarında eğitimler uygulandı ve değerlendirme süreci sonucunda ödül almaya hak kazanan öğrenciler belirlendi.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında ödül almaya hak kazanan öğrencilerin de katılımıyla, 25 Ekim Pazartesi günü 10:00 – 11:30 saatleri arasında Merkez Lefkoşa Etkinlik Alanı’nda ödül töreni yapılacak.