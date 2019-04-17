Macron: Beş yılda Notre Dame’ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi akşamı çıkan yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame Katedrali’ni 5 yıl içerisinde daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı’ndan “ulusa sesleniş” konuşması yaptı. Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade eden Macron, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi.

Macron, “Notre Dame yangını tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor. Her zaman üstesinden gelmemiz gereken sınavlar olacak.” dedi.

Ulusal müzakere toplantılarının sonuçlarını ileri bir tarihte açıklanacak

Sarı Yelekliler’in gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenlenen ulusal müzakere toplantılarının sonuçlarını açıklamak için gelecek günlerde Fransızların karşısına çıkacağı bilgisini veren Macron, şu an bunun için uygun zaman olmadığını ve gelecek günlerde bu konuda açıklama yapacağını ifade etti.

Notre-Dame Katedrali’ndeki büyük yangın

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıt ihtimalinin söz konusu olmadığını bildirmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali’nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin “muhtemelen 6 milyon euroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini” kaydetmişti. Yangın sonrasında katedralin onarımı için şimdiye kadar 800 milyon eurodan fazla bağış toplandı.