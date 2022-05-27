Macaristan’da benzin istasyonlarına sınırlama getirildi

Macaristan Başbakanlık Ofisi Müdürü Gergely Gulyas, ‘benzin turizmi’ konusundaki endişeleri gerekçe göstererek, ülkedeki benzin istasyonlarının bugünden itibaren yurt dışında kayıtlı plakaya sahip müşterilere hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Hidaro.hu isimli internet sitesinin haberine göre Gulyas, sürücülerin araçlarına yalnızca Macar plakaları olması durumunda sübvansiyonlu fiyatlarla yakıt ikmali yapmalarına izin verileceğini kaydetti.

Macaristan geçen yıl, küresel yakıt piyasasındaki hareketlilik nedeniyle dizel ve benzin fiyatlarını sabitlemiş, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından ise sabitlenmiş fiyat uygulamasını uzatma kararı almıştı.

Enerji krizi ve uluslararası arenadaki gerginliklerin uzamasının Macar ekonomisini zorladığını belirten Gulyas, Brüksel’in yaptırım politikalarının akaryakıt fiyatlarının kontrolden çıkmasına neden olduğunu kaydetti.