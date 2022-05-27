Tatar’dan Onalt için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş insanı Hasan Onalt’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı; Onalt’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar mesajında Hasan Onalt’ın başarısının Kıbrıs Türkü’nün gerekli olanaklar sağlandığı takdirde nelere muktedir olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“Ülkemizin sevilen iş insanlarından, yaptığı yatırımlarla yüzlerce vatandaşımıza iş imkânı sağlayan Hasan Onalt’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yatırımlarına 9 fabrika ile devam ederek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Hasan Onalt; Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargoları aşmış, 5 ülkeye ihracat yapmayı başarmış örnek bir girişimciydi.

Dünya markası yaratan Onalt’ın başarısı, uluslararası altın kalite ödülleriyle de tescillenmiş, Kıbrıs Türkü’nün gerekli olanaklar sağlandığı takdirde nelere muktedir olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Hasan Onalt’ın başarı öyküsü her daim Kıbrıs Türk sanayicisine ilham verecektir”