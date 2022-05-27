Ukrayna: Rusya Karadeniz’e 500 mayın yerleştirdi

Odesa bölgesel askeri yönetim sözcüsü Serhiy Bratchuk, Rusya’nın limanları bloke ederek “dünyada bir gıda krizi yarattığını” ve gıda krizinden Ukrayna’yı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Ukrayna’nın Karadeniz limanları, 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana, hayati önemdeki tahıl ihracatını askıya alarak kapatıldı. Yetkililer, şu anda ülkede 20 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını söylüyorlar.