Dünya
Ukrayna: Rusya Karadeniz’e 500 mayın yerleştirdi
Ukrayna, Rusya’nın Karadeniz’de Ukrayna limanlarından mal ihraç etmeyi imkansız hale getiren 400 ila 500 eski Sovyet mayınını dağıttığını iddia ediyor.
Odesa bölgesel askeri yönetim sözcüsü Serhiy Bratchuk, Rusya’nın limanları bloke ederek “dünyada bir gıda krizi yarattığını” ve gıda krizinden Ukrayna’yı sorumlu tuttuğunu söyledi.
Ukrayna’nın Karadeniz limanları, 24 Şubat’ta savaşın başlamasından bu yana, hayati önemdeki tahıl ihracatını askıya alarak kapatıldı. Yetkililer, şu anda ülkede 20 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını söylüyorlar.