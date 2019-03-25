AfrikaDünya

Maaşının yüzde 80’ini yoksul öğrencilerine adayan ‘dünyanın en iyi öğretmeni’

25 Mart 2019
Kenya - Öğretmen - Peter Tabichi

Kenya’da maaşının yüzde 80’ini ders verdiği okuldaki yoksul öğrencilere adayan bir öğretmen, “dünyanın en iyi öğretmeni” seçildi.

Nakuru kırsalındaki yoksul bir köyde çocuklara fen öğretmeni Peter Tabichi isimli öğretmen, 1 milyon dolar değerindeki ‘2019 Küresel Öğretmen Ödülü’nü kazandı.

Aynı zamanda bir Fransisken rahibi olan Tabichi, kendi maaşıyla kitap ya da üniforma alacak parası olmayan öğrencilerine destek oluyor.

Çocukların eğitimde devamlılığı için çalışan öğretmen, aileleri de kız çocuklarını erken yaşta evlendirmemeleri için ikna etmeyi amaçlıyor.

Büyük Rift Vadisi
Büyük Rift Vadisi’nde öğrencilerin okula gitmek için her gün 6 kilometreden fazla yürümeleri gerekiyor.

36 yaşındaki öğretmen, “Bu çocukların tek sorunları para da değil. Çoğu ya öksüz ya da yetim” diyor.

Büyük Rift Vadisi’ndeki bu köyde öğrencilerin okula gitmek için her gün 6 kilometreden fazla yürümeleri gerekiyor.

Tabichi sözlerine şöyle devam ediyor:

“Afrika artık genç bilim insanları, mühendisler, bir gün dünyanın dört bir yanında adını duyuracak girişimciler yaratacak. Kız çocuklar da bu hikayenin en önemli kahramanı olacak.”

Varkey Foundation’ın düzenlediği ödüller için 179 ülkede 10 bin kişi aday gösterildi.

Ödülün amacı öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek.

Etiketler


İlgili Makaleler

ölü sıçan içinde uyuşturucu

İngiltere’de hapishaneye ölü sıçan içinde uyuşturucu sokuldu

25 Mart 2019

‘Yumurta Çocuk’ sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değil ama o yumurta insanları birleştirdi

25 Mart 2019

İtalya’da anne ve babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı 5 aylık bebek öldü

25 Mart 2019

Eşine öfkelendi, uçağıyla binaya çarptı

25 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı