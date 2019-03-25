‘Yumurta Çocuk’ sessizliğini bozdu: Yaptığım doğru değil ama o yumurta insanları birleştirdi

Yeni Zelanda’daki saldırıların ardından karşı ırkçı ve sağcı tutumuyla tepki çeken Avustralyalı senatörün kafasında yumurta kırarak dünya çapında ‘kahraman’ haline gelen ‘Yumurta Çocuk’ Will Connolly, “Yaptığım doğru değildi ama o yumurta insanları birleştirdi” dedi.

Yeni Zelanda’daki cami saldırılarının nedeninin “Müslümanların ülkeye göçü” olduğunu söyleyen Senatör Fraser Anning’in kafasında yumurta kırarak ırkçılığa karşı mücadelenin sembolü haline gelen 17 yaşındaki ‘Egg Boy’ (Yumurta Çocuk) Connolly sessizliğini bozdu.

Avustralya’da yayın yapan Channel 10’a konuşan Connolly, “Anladım ki yaptığım doğru değildi. Ama o yumurta insanları bir araya getirdi” ifadelerini kullandı. Connolly, şiddetin doğru yanıt olmadığını savundu.

FİKRİ DEĞİŞİR DİYE GİTMİŞ

Sözleri nedeniyle Anning’i affedebileceğini düşünerek o gün Senatörün programına gittiğini anlatan Connolly, yumurta kırmadan önce yaklaşık bir saat dinlediğini söyledi.

Ancak Connolly, Anning’in konuşmasının fikrini değiştirmek yerine yumurta atmasına cesaret verecek kadar ileri gittiğini söyledi.

Connolly, “Dünyanın, kurbanları destekleyeceğini, onlara sevgi göstereceğini düşündüm. Senatörse saldırı nedeniyle kurbanları suçlayan oldukça ayrıştırıcı ve nefret dolu bir konuşma yaptı. Tamamen iğrendim” dedi.