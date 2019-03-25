Bir haftada 68 kaza, 30 yaralı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 68 trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Polisin 18 – 24 Mart tarihleri arasındaki süreyi kapsayan raporuna göre, trafik kazalarının 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı yakın takip, 15’i kavşakta durmamak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 6’sı diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı ise 433 bin 100 TL olarak açıklandı.

Trafik kazalarının 26’sı Lefkoşa’da, 13’ü Gazimağusa’da, 19’u Girne’de, 5’i Güzelyurt’ta ve 5’i İskele’de meydana geldi.

KONTROL EDİLEN 6 BİN 990 SÜRÜCÜDEN 790’I RAPOR EDİLDİ

Aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 990 araç sürücüsü kontrol edilirken, 790 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 208’i süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 66’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 37’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si alkollü araç kullanmak, 87’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 46’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 27’si muayenesiz araç kullanmak, 45’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10’u “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 200’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.