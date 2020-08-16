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Lyon, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde

16 Ağustos 2020
Olympique Lyon,

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City’yi 3-1 mağlup eden Lyon, yarı finale yükseldi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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