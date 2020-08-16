Trump’ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n karde\u015fi Robert Trump 71 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Robert Trump'\u0131n \u00f6l\u00fcm nedeniyle ilgili hen\u00fcz a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131 ancak y\u0131llard\u0131r sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamayla k\u00fc\u00e7\u00fck karde\u015fi Robert Trump'\u0131n ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini duyurdu.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, "A\u011fabeyim Robert'\u0131n bu gece huzur i\u00e7inde vefat etti\u011fini \u00fcz\u00fclerek payla\u015f\u0131yorum. O sadece karde\u015fim de\u011fil, en iyi arkada\u015f\u0131md\u0131. Hat\u0131ras\u0131 sonsuza dek kalbimde ya\u015fayacak" ifadeleri yer ald\u0131.\r\n\r\n71 ya\u015f\u0131ndaki Robert Trump ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn New York'ta hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Bunun \u00fczerine ABD Ba\u015fkan Donald Trump, New Jersey'deki program\u0131 \u00f6ncesinde hastaneyi ziyaret etmi\u015fti.\r\n\r\nRobert Trump'\u0131n kesin \u00f6l\u00fcm nedenine ili\u015fkin yetkililerden hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n