Lute’un liderler için düzenlediği resepsiyon 1 saat sürdü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis için düzenlediği gayrı resmi resepsiyon sona erdi.

Referans kavramlar çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce verdiği liderler resepsiyonu 1 saat sürdü.

Ara bölgede BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde yer alan resepsiyon saat 18:00’de başlamıştı.

Lute: Süreç devam ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute sürecin devam ettiğini söyledi.

Jane Holl Lute Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis için düzenlediği gayrı resmi resepsiyonun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, “İki lidere de beni bu hafta kabul ettikleri için teşekkür ediyorum“ dedi.

Hafta boyunca ciddi ve odaklanmış görüşmeler yaptıklarını belirten Lute, “Süreç devam ediyor. Her iki lider de bu sürecin devam etmesi için kararlılıklarını bildirmişlerdir” ifadelerini kullandı.