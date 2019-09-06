EL-SEN grevi Pazartesi gününe kadar askıda

El-Sen Yönetim Kurulu, Elektrik Kurumu’nda bugün başlatılan süresiz grevi Pazartesi gününe kadar askıya aldı.

Tak muhabirine açıklamalarda bulunan El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümetle henüz uzlaşı sağlanamadığını, görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sendika yönetim kurulunun bugün toplanarak, süresiz grevi 9 Eylül Pazartesi gününe kadar askıya alma kararı aldığını duyurdu.

Hükümetle görüşmelerin devam ettiğini, henüz bir uzlaşı sağlanamadığını ve hükümetin küçük ortağının sendikanın taleplerine karşı çıktığını belirten Özkıraç, “El-Sen’e üye çalışanlar, kurum yönetimine rağmen bütün arızalara müdahale etti, her yere akım verildi” dedi.

Özkıraç, hükümetin 48 saati olduğunu, uzlaşı sağlanamaması halinde tepkilerinin çok büyük olacağını sözlerine ekledi.