Lute’dan New York’ta son gayret

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Lute’un, raporunu teslim etmeden, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm taraflarla, bundan sonraki prosedüre ilişkin telefon trafiği yaptığı öne sürüldü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu raporu öncesinde son dakika inisiyatifi aldığı öne sürüldü.

Politis “Lute Yeni Prosedüre Oynuyor” başlıklı haberinde, New York’ta bulunan Lute’un Kıbrıs sorununun müdahillerine telefonla ulaşarak “bundan sonraki süreçte izlenmesi gerektiğini düşündüğü prosedüre dair öneri sunduğunu ve tarafların cevabını beklediğini” yazdı.

Habere göre, Rum tarafı Lute’un önerisine olumlu yaklaşmadı. Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının vereceği cevabı bekliyor. Sonucu her ne olursa olsun Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporuna girecek olması nedeniyle önerinin yapıldığı zamansal konjonktür çok önemli addediliyor.

Gazete “müzakereleri iyi bilen kaynaklara” dayanarak, Lute’un müdahil bütün taraflara prosedürel bir öneri sunduğunu ve önerdiği prosedür aracılığıyla arzu edilen sonuca; müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir diyalog yapılabileceğine inandığını yazdı, özetle şunları ekledi:

“Bu yeni inisiyatifin hedefi, tarafların, referans şartlarına dair anlaşma yolunu açacak yolda olunduğunu gösterecek olumlu bir işaret için zemin olup olmadığının ortaya çıkmasıdır. Bir sonraki adımın Kıbrıs’ta mı yoksa New York’ta mı olacağı net değil ancak taraflar kabul ederse verimli de olacak ve aralarındaki müzakere aleyhine bir prosedüre girmeleri gerekmeyecek, yapılandırılmış bir prosedür söz konusu olacağı kesindir. Aynı kaynaklar Lute’un şu ana kadar izlediği prosedürü verimli görmediğini, bu nedenle olumlu sonuca varmak için desteyi yeniden karmaya karar verdiğini de söylediler. Bu prosedürün varlığına ilişkin bilgiyi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis dünkü beyanıyla açıkladı. Kaynaklarımıza göre, Mavroyannis ile Lute arasında telefon teması oldu.”

Rum tarafı ter dönüyor

Alithia “Önlemeye Koşuyoruz… Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne Sunacağı Rapor Öncesinde Yoğun Perde Gerisi” başlıklı manşet haberinde Guterres’in, pazartesi günü sunacağı iyi niyet misyonu raporunda Lute’un referans şartlarına dair inisiyatifinde çıkmaz ilanı yapmaması için son 24 saattir yoğun bir perde gerisi faaliyet sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Gazeteye göre raporda, referans şartlarında anlaşma konusunda çıkmaz ilanı yapılırsa, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının da sonu olacak ve doğrudan veya dolaylı sorumluluk paylaştırma başlığının açılmasını da olası kılacak.

Prosedürü solunum cihazında tutmak

Gazete, Rum yönetiminin “daha kötüsünden kaçmak ve prosedürü ‘en azından solunum cihazında’ tutmak için yoğun bir maratona giriştiğini, Lute’un son dakika inisiyatifi nedeniyle de böyle bir tehlikeden kaçınabileceği konusunda iyimser göründüğüne” dikkat çekti.

Edindiği bilgilere dayanarak Lute’un aradığı formülün referans şartlarının özüyle değil prosedürle ilgili olduğuna işaret eden gazete, özetle şunları yazdı:

“Gazetemizin edindiği bilgiye göre, bu fikri son günlerde ilk Kıbrıs Rum tarafı ileri götürdü. Rum tarafı referans şartlarında mutabakat istişarelerinin aldığı şekle ve karşılaşılan zorluklara bakılmaksızın, prosedürün her ne pahasına olursa olsun kurtarılmasını istedi. Nihayetinde bu yaklaşımı Lute da benimsemiş görünüyor.”