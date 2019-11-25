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Lute hazırlık amacıyla temsilcilerle toplantı yaptı

25 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam saat 20.30’da (Berlin saatiyle 19.30) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katılımıyla Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araraya geliyor.

Görüşme, iki liderin de kaldığı Brandenburg Kapısı yakınlarındaki Adlon Hotel’de gerçekleşecek.

Berlin’e bugün gelmesi beklenen Guterres, üçlü görüşme öncesinde, saat 19.50’de (Berlin saatiyle 18.50) Anastasiadis, saat 20.10’da (Berlin saatiyle 19.10) Cumhurbaşkanı Akıncı ile ayrı ayrı kısa görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu sabah 10.00’da (Berlin saatiyle 09.00) kendi heyetiyle çalışma toplantısı yapıyor.

LUTE DÜN GECE TEMSİLCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Elde edilen bilgiye göre, üçlü görüşmeye hazırlık amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute dün gece temsilcilerle bir araya geldi.

Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Anastasiadis’in Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile önce ayrı ayrı, daha sonra da ikisiyle birlikte toplantı gerçekleştirdi.



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