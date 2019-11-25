İki kişinin kalıntıları bulundu

Paşiammo bölgesinde, 1963-64 yıllarında askeri hastanenin bulunduğu alanda hayatlarını kaybedenlerin gömülü olduğuna inanılan noktalarda başlatılan kazı çalışmalarının genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Fileleleftheros gazetesi, “Kazılar Genişletiliyor” başlıklı haberinde, Paşiammo bölgesinde, 1963-64 yıllarında askeri hastanenin bulunduğu alanda hayatlarını kaybedenlerin gömülü olduğuna inanılan noktalarda 9 Ekim tarihinde başlatılan kazı çalışmaları hakkında bilgilere yer verdi.

Kazı çalışmalarının şu anda hastane avlusundaki kratere genişletildiğini yazan gazete, orada, özellikle kafatası olmak üzere insan kemik kalıntılarıyla mühimmat tespit edildiğini belirtti.

Hastane alanının yakınında mühimmat deposunun bulunması nedeniyle alanın mayın uzmanları tarafından kontrol edilmesi gereksinimi oluştuğunu belirten gazete, uzmanların, çalışmaların tamamlanmasının beklendiği tarih olan 20 Aralık’a kadar bölgede kalacağını yazdı.

Gazete, hastanenin 1964 yılında “bombalandığı” sırada, hastanede kaç RMMO askerinin tedavi olduğunun bilinmediğini belirtirken, ilgili makamların, o gün için, bazı yanmış cesetlerin toplanıp Poli Hastanesi’ne götürüldüğünü; oradan da Baf Mezarlığı’na gömüldüğü şeklinde bilgi verdiklerini yazdı.

Gazete ayrıca 5 hastane personeline ait olduğu söylenen 4 mezarın da bulunduğu yönünde bilgilerin varlığından söz ederken, o dönemdeki olaylarla ilgili bilgilere de atıfta bulundu ve hayatını kaybeden kişilerin bedenlerine ait parçaların Paşiammo sakinleri tarafından toplandığını da belirtti.

Habere göre, kazı çalışmaları, 3 kişinin gömülü olduğuna inanılan Pomu ormanındaki “Hrisopaterissas” Mezarlığı’nın bir bölümünde de gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, gazeteye yaptığı açıklamada, bu bölgede kazı yapmalarının, bir borç ve mecburiyet olduğunu söyledi.

Bölgede yürütülen kazı çalışmalarının, patlayıcı maddelerin bulunması nedeniyle oldukça zor olduğunu söyleyen Fotiu, doğru ve bilimsel çalışmanın sonuç getireceğine olan inancını da dile getirdi.

“İKİ KİŞİYE AİT KEMİK KALINTILARI BULUNDU”

Fileleftheros gazetesi, aynı haberde, kazı çalışmaları çerçevesinde 2 kişiye ait olduğuna inanılan kemik kalıntılarının bulunduğunu yazdı

Habere göre, çalışmalarda ayrıca Kıbrıs yapımı askeri postal ve muhtemelen Yunan askerlerinin kullandığı çeşitli askeri postal da bulundu.

Gazete, şu ana kadar bulunan kemik kalıntılarından sadece bir tanesinin kimlik tespitinin yapıldığını, bu kişinin de, o dönemde RMMO’da yeni kurulan 216 Piyade Taburunda görev yapan “Yeorgios İkasori”’ olduğunu belirtti.

“POLEMİ” KÖYÜNDE DE KAZI YAPILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Gazete, aynı haberde, Paşiammo Hastanesi yakınlarındaki “bombalama” sırasında Baf’a bağlı “Polemi” köyünden hayatını kaybedenler için de “Pelemiu” Mezarlığı’nda kazı yapılması ihtimalinin de göz ardı edilmediğini yazdı.

Gazete, böylesi bir durumda onay için Rum Bakanlar Kurulu’na öneri sunulması gerektiğini de anımsattı.