Lübnan ordusu akaryakıta el koyacak
Lübnan ordusu, ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurdu.
Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, “Ordu birlikleri akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyecek ve ele geçirdiği yakıta el konulacak. El konulan akaryakıt doğrudan vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.” denilirken, dağıtım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
İç Güvenlik Güçleri’nden de açıklama
Lübnan ordusu, askerlerin akaryakıt istasyonlarına yaptığı baskınların görüntülerine yer verilerek, “Ordu birlikleri akaryakıt istasyonlarına başlattığı baskınlarda yakıt stoklarına el koydu.” değerlendirmesinde bulundu.
Lübnan İçişlerine Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Güçleri’nin Twitter hesabından, “İç Güvelik Güçleri, vatandaşın akaryakıt krizi nedeniyle yaşadığı çileye karşı elleri bağlı kalmayacak.” açıklamasında bulunuldu.