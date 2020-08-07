Lübnan, Beyrut’taki patlamada ‘dış müdahale’ ihtimalini de araştıracak

Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamaya dair soruşturma devam ederken, ihmal ve kaza ihtimalleri ile birlikte dış müdahale ihtimalinin de araştırılacağı açıklandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un ofisi tarafından yapılan açıklamada, patlamaya dış müdahalenin yol açıp açmadığının da soruşturulacağı kaydedildi.

Yerel basının aktardığına göre Aun, “Neden henüz belirlenmedi. Bir roket veya bomba veya başka bir eylem aracılığıyla dış müdahale olasılığı da var” ifadelerini kullandı.

3 aşamalı soruşturma

Aun’un açıkladığına göre soruşturma üç aşamada ilerleyecek.

Önce kimyasal maddenin nasıl ülkeye girdiği ve nasıl depolandığı belirlenecek, ardından patlamanın ihmal ya da kaza nedeniyle meydana gelip gelmediği araştırılacak ve son olarak da dış müdahale ihtimali değerlendirilecek.

Uydudan kontrol edilecek

Öte yandan Mişel Aun’un, Lübnan’ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de konuyu görüştüğü ve duruma açıklık getirmek amacıyla Fransa’dan uydu görüntülerinin sağlanmasını istediği belirtildi.

Fransa’da olmaması halinde görüntülerin başka kaynaklardan talep edilebileceği de kaydedildi.

Ne olmuştu?

Salı günü Beyrut Limanı’ndaki bir depoda altı yıldır saklanan 2 bin 750 ton amonyum nitrat patladı. Bölgeyi enkaza çeviren patlama sonucu en az 154 kişi yaşamını yitirdi, 5 binden fazla kişi yaralandı.