Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: Yalan, Beyrut Limanı’nı kontrol etmiyoruz

7 Ağustos 2020
Hasan Nasrallah

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı’nda kendilerine ait silah depolarının olmadığını ve soruşturmada bu gerçeğin ortaya çıkacağını iddia etti.
Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, salı günü Beyrut Limanı’nda yaşanan şiddetli patlamayla ilgili Hizbullah’a yönelik suçlamaları yanıtladı.

Bazılarının, Beyrut Limanı’ndaki patlamadan Hizbullah’ı sorumlu tuttuğuna ve buna gerekçe olarak da limanın örgütün kontrolünde olduğu iddiasını öne sürdüklerine dikkati çeken Nasrallah, “Bu yalandır, bizler Beyrut Limanı’nı kontrol etmiyoruz ve içinde nelerin var olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Basın ile bazı siyasi güçlerin yargısız infaza gittiğini iddia eden Nasrallah, “Bunlar, Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın Hizbullah’ın füzeleri veya cephaneliğinden kaynaklı olduğunu öne sürdüler. Resmi makamların limanda silah olmadığını, patlayan maddenin amonyum nitrat olduğunu açıklamaları üzerine ise söz konusu maddenin bize ait olduğu suçlamasına sarıldılar” diye konuştu.

Nasrallah, olayla ilgili adil ve nezih bir soruşturmanın gerçekleşmesi talebinde bulunarak, “Lübnan devleti, bu konuda bir sonuç alamıyorsa siyasi yönetim ile devlet kurumlarından umutları kesmeliyiz” dedi.

Nasrallah, söz konusu patlamanın “kendiliğinden çıkmış bir yangın veya bir sabotaj sonucu” meydana geldiği ihtimallerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.

154 kişi yaşamını yitirdi

 

Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut’u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı’ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

4 Ağustos 2020
Photo of Yunanistan’da kabine revizyonu

Yunanistan’da kabine revizyonu

4 Ağustos 2020
Photo of Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

4 Ağustos 2020
Photo of Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

4 Ağustos 2020
Photo of İtalya’da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

İtalya’da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

4 Ağustos 2020
Photo of Kripto paranın toplam piyasa hacmi 345 milyar doları aştı

Kripto paranın toplam piyasa hacmi 345 milyar doları aştı

4 Ağustos 2020
Photo of DSÖ: Covid 19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir

DSÖ: Covid 19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir

4 Ağustos 2020
Photo of Japonya’da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

Japonya’da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

4 Ağustos 2020
Photo of ABD, Afrika’daki yatırımlarını artırarak Çin ile yeni bir rekabet cephesi açıyor

ABD, Afrika’daki yatırımlarını artırarak Çin ile yeni bir rekabet cephesi açıyor

4 Ağustos 2020
Photo of ABD’de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina’ya ulaştı

ABD’de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina’ya ulaştı

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı